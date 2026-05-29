Маленькое село — большие победы: В Челябинской области состоялся Всероссийский Герасимовский киноконкурс «В начале славных дел»

Фото: Павел Сазонов

23 мая в селе Кундравы, где родился великий режиссер Сергей Герасимов, прошла VIII церемония награждения победителей ВсероссийскогоГерасимовскогокиноконкурса«В начале славных дел».

Место встречи — Дом культуры «Мечта», в здании которого находится единственный в России музей Герасимова. Собравшиеся — школьники-авторы лучших фильмов, их педагоги, члены жюри и представители культуры — посетили экспозицию. В музее можно увидеть привезённые из Москвы на Южный Урал личные вещи режиссёра, мебель, книги и даже целый рабочий кабинет.

Фото: Павел Сазонов

После экскурсии состоялась торжественная церемония награждения победителей кинофестиваля, который проводится АНО «Творческий союз «В движении» совместно с Киноцентром им. Герасимова при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Подведение итогов — это кульминация целого ряда событий, проходивших в течение года под эгидой киноконкурса. Например, недавно для будущих актёров и режиссёров Южного Урала был проведён мастер-класс декана сценарно-киноведческого факультета ВГИКа, кандидата искусствоведения и члена Союза кинематографистов РФ Вячеслава Марусенкова. Он поделился с ребятами уникальным методом освоения киноязыка.

А в марте состоялась творческая встреча с легендой отечественного кинематографа, Народным артистом РСФСР Сергеем Петровичем Никоненко. Особое место в беседе заняли воспоминания о мастере - Сергее Аполлинариевиче Герасимове, а также рассказы о дружбе с титанами кино — Василием Шукшиным и Сергеем Бондарчуком. Живые истории о съемках и личных встречах позволили залу прикоснуться к «золотому веку» нашего кинематографа.

Нововведением этого года на киноконкурсе стала возможность участия в конкурсной программе не только школьников, но и студентов.

— Наш проект постоянно расширяется: если на первый кинофестиваль прислали порядка 40 работ, то в этом году их уже 749. Растёт и география — представлены многие регионы России, есть заявки из Белоруссии, Узбекистана и других стран. Качество съемки заметно выросло, некоторые фильмы прямо сейчас можно показывать по телевидению, — рассказал Юрий Сычёв, директор Челябинского Киноцентра имени Герасимова, председатель оргкомитета VIII Всероссийского фестиваля школьного кино «В начале славных дел».

По итогам работы жюри были названы 24 победителя в 7 номинациях. Так, в категории «Непобедимые» лучший фильм — «Главный кадр» (школа кинорежиссуры «Первый шаг», Белорецк, Башкирия).

— Фильм рассказывает о кинематографе времен Великой Отечественной войны. Несмотря на тяжелые условия, в этот период снято много замечательных картин. В нашем классе занимается много талантливых ребят, мы с ними объездили много фестивалей, и для меня особенно важен праздник в деревне Кундравы, потому что я окончил курсы во ВГИКе имени Сергея Герасимова в Москве, — поделился Евгений Калугин, режиссёр-документалист, преподаватель класса кинорежиссуры «Первый шаг».

— Я снимала этот фильм ещё, когда была школьницей. Это моя дипломная работа. Сейчас я уже поступила в театральное училище. Благодаря полученной награде у меня появилось ещё больше стимулов связать свою жизнь с кино, — добавила Яна Калугина, победительница фестиваля.

Очень трогательной стала номинация «Любить человека», где победили три работы: «Дедушка в костюме» (студия «Совенок», Сланцы), «Мой взгляд. Родина» (мульт-лаборатория «Фабрика памяти», Дзержинск) и «Малыш и дед» (студия «Оранжевый кактус», Екатеринбург). Например, мультфильм «Дедушка в костюме» — очень тонкое произведение о памяти, смысле жизни и уходе людей. В зале во время его просмотра стояла полная тишина, и многие не могли сдержать слез.

— Меня поражает глубина и человечность, которые всегда видно в работах детей. Многие сюжеты захватывают, и видно — эти ребята чувствуют ответственность за свои истории. В их проектах — желание вдохновлять и учиться новому, — отметила член жюри, уполномоченный по правам ребёнка в Челябинской области Евгения Майорова.

Дебютный конкурс киноплакатов «Образ и кадр» собрал 53 оригинальные работы. Организаторы решили вдохнуть новую жизнь в этот жанр и вместе с участниками пофантазировали: какими стали бы афиши к шедеврам Герасимова, созданные в наши дни? Гости церемонии награждения смогли оценить результаты этого яркого и творческого эксперимента сна выставке в фойе Дворца культуры.

Фото: Павел Сазонов

Победителями стали плакаты «Учитель» (Штолер Софья, Челябинск), «Семеро смелых» (Юданова Мария, Лазурный) и «Тихий Дон» (Хрущ Виктор, Омск). Елена Бетехтина, член жюри, директор детской художественной школы, отметила: «На плакате важна одна картинка — она должна передавать всю суть за мгновение. Мы увидели, что молодёжь настроена серьёзно, и их интерес к этому виду искусства растёт.»

Организаторы подтвердили: в следующем году нас ждет IX киноконкурс, который традиционно пройдет в Кундравах. Подготовка идет полным ходом — команда разрабатывает новые форматы и конкурсы, чтобы увлечь киноискусством как можно больше молодежи. Одной из фишек программы может стать специальная номинация для киножурналистов.

Как добавил Вячеслав Харюшин, член жюри, главный режиссёр Челябинской филармонии: «Иногда кажется, что кино исчезает. Но, придя сюда — понимаешь: оно живо и будет жить дальше, если вы продолжите свои славные дела.»