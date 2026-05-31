В помощь метеозависимым: разработчики научили нейротрекер прогнозировать реакцию сердца на магнитные бури

Челябинская компания представила нейротрекер, который позволяет прогнозировать реакцию сердечно-сосудистой системы на геомагнитные бури. В устройство встроены нейросетевые алгоритмы, способные за 12–24 часа до начала бури выявлять изменения ритма сердца и тонуса сосудов, предвещающие гипертонию, мигрень или аритмию. Ранее похожая технология использовалась для обнаружения респираторных вирусов за сутки до появления первых симптомов.

– Новая технология переводит устройство из разряда пассивных регистраторов симптомов в инструмент персонального прогнозирования рисков, – добавили в пресс-службе компании.

Разработчики провели длительные наблюдения и выявили устойчивые биомаркеры — особые паттерны сердечного ритма, сосудистого тонуса и электропроводимости кожи, которые меняются при росте геомагнитной активности. Аппарат, по словам создателей, анализирует динамику показателей и предупреждает пользователя заранее, чтобы тот успел принять препараты, смягчающие влияние конкретной бури. При этом в компании подчеркивают: устройство не является медицинским изделием, его алгоритмы носят справочный характер, а постановка диагноза и назначение лечения остаются за врачом.

