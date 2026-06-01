Сколько нужно съесть черники для зрения и почему это может быть опасно: отвечает офтальмолог

«Ешь чернику — она полезна для глаз!», — говорила бабушка в детстве, протягивая горстку ягод. Правда это или миф? Спросили заведующую офтальмологическим отделением Челябинской областной детской клинической больницы, главного детского офтальмолога регионального минздрава Елену Ядыкину.

— Это устойчивый миф. Чтобы получить из черники терапевтическую дозу антоцианов, влияющих на сетчатку, ее нужно съесть огромное количество. Но тогда начнутся проблемы с кишечником, — рассказала КП-Челябинск Елена Ядыкина.

Что касается различных БАДов, то их можно применять только по назначению врача при конкретных осложнениях или зрительном переутомлении. Пить добавки «на всякий случай» и вовсе опасно.

Офтальмологи бьют тревогу: раньше близорукость выявляли во 2-3 классе, сейчас раннюю приобретенную близорукость можно обнаружить у дошкольников в 5,5-6 лет.

Сохранить зрение помогают такое простое правило как «20–20–20» (каждые 20 минут работы с гаджетом или книгой делать перерыв на 20 секунд и смотреть вдаль на расстояние 20 футов или 6 метров), а также прогулки на свежем воздухе не менее двух часов в день

Помогают ли восстановить зрение новомодные «ночные линзы» и как работают очки с коррекцией периферического дефокуса, — в нашем материале.

