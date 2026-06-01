Экипаж URAL MOTORSPORT пришел на помощь соперникам из «КАМАЗ-мастер» на ралли «Taklimakan»

Фото: АЗ «Урал»

11-й спецучасток международного ралли-рейда «Taklimakan» вновь напомнил, что главные ценности автоспорта — это взаимовыручка и крепость духа. Экипаж команды URAL MOTORSPORT под управлением Ивана Королева, стартовавший вне зачета, взял на буксир потерявший ход грузовик «КАМАЗ-мастер» Алмаза Ахмедова.

Одиннадцатый спецучасток оказался самым коротким по дистанции. У экипажа Алмаза Ахмедова возникли технические неполадки, не позволившие продолжить движение своим ходом. Сразу за ним трассу по сложному руслу реки преодолевал автомобиль «Урал» Ивана Королева. Не раздумывая, спортсмены URAL MOTORSPORT приняли решение оказать помощь соперникам.

Оба экипажа двигались в связке к финишу. Ситуация осложнялась тем, что сам «Урал» еще до этого этапа пережил серьезную поломку мотора и вышел на дистанцию вне конкурентной борьбы. Тем не менее, техника выдержала нагрузку, позволив взять на буксир тяжелый спортивный грузовик.

Вот как ситуацию коротко прокомментировали в команде URAL MOTORSPORT: «Автомобиль после сложнейшей поломки двигателя отработал в паре с КАМАЗом. Экипаж №505 Ивана Королева довел коллег из команды соперников прямиком до бивуака».

Этот эпизод стал еще одним подтверждением высокого уровня спортивного мастерства и человеческой надежности экипажа URAL MOTORSPORT, для которого взаимопомощь на трассе важнее любых протоколов, ровно как и для соперников.

Напомним, что специалисты «КАМАЗ-мастер» принимали непосредственное участие в восстановлении двигателя того самого 505-го.