В Челябинске сильный ветер повалил 184 дерева

В администрации Челябинска подвели итоги бури, обрушившейся на город на прошлой неделе. После недолгого периода сильного ветра приняли 261 жалобу от горожан.

В 33 местах порывами ветра оборвало провода. 184 дерева упали, не выдержав напора стихии.

— Кое-где еще остались упавшие ветки на придомовых территориях, — сообщил и.о. вице-мэра по городскому хозяйству Сергей Кочетков. — На этой неделе заканчиваем эту работу.

