Команда «URAL MOTORSPORT» заняла третье место на международном ралли «TaklimakanRally 2026»

Фото: АЗ «УРАЛ»

Команда Автомобильного завода «УРАЛ» успешно завершила выступление на международном ралли-рейде «TaklimakanRally 2026». Экипаж №503 финишировал на третьей позиции в грузовом зачете.

Маршрут гонки протяженностью в 17 соревновательных дней пролегал по территории Китая в сложных климатических и дорожных условиях пустыни Taklimakan. Для «URAL MOTORSPORT» это выступление стало серьезным испытанием: команда является одной из самых молодых в грузовом зачете, а сам старт потребовал от участников максимальной концентрации и выносливости.

В составе экипажа №503 выступали:

пилот — Юрий Найман,

штурман — Александр Шмелев,

механик — Антон Кушников.

По итогам гонки тройка лидеров в зачете грузовиков выглядит следующим образом:

1 место — КАМАЗ-мастер (экипаж №502)

2 место — КАМАЗ-мастер (экипаж №501)

3 место — URAL MOTORSPORT (экипаж №503)

Руководитель команды «URAL MOTORSPORT» Виктор Яковлев:

- Мы довольны итогом. Третье место на столь сложном марафоне — объективный показатель готовности участников к серьезным задачам. Команда молодая, и этот подиум даёт нам хорошую базу для дальнейшей работы.

Техническая и физическая подготовка экипажа позволили пройти дистанцию без критичных сбоев и закрепиться в группе лидеров с первых этапов состязания.