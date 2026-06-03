Сплоченная команда и бесценный опыт: как «Герои Южного Урала» проходили стажировку

Александр Заозёров: «Работа с наставником позволила грамотно выстроить вообще всю стажировку» Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

За время обучения участники программы «Герои Южного Урала» стали настоящей командой и получили управленческие навыки. Во всех начинаниях их поддерживали наставники. Это люди с большим опытом в своей сфере. С помощью теоретических знаний многие ветераны СВО смогли запустить собственные проекты.

– Работа с наставником позволила грамотно выстроить вообще всю стажировку. Без лишней скромности скажу, что моя стажировка прошла безупречно и с теоретической точки зрения, и с точки зрения каких-то управленческих проектов. Поэтому багаж знаний пополнился довольно существенно, – поделился впечатлениями участник Александр Заозёров.

Ветераны СВО, прошедшие обучение, имеют нестандартный взгляд на решение проблем и активно предлагают свои проекты. Заместитель Главы Копейского городского округа Алексей Ангеловский отметил, что региону нужны такие кадры.

– Мы видим, как эти люди, закаленные в испытаниях, приносят свежие идеи, нестандартный взгляд и высокую ответственность в решение задач, стоящих перед нашим городским округом и регионом, – подчеркнул он.

Цель программы не только помочь участникам боевых действий адаптироваться, но и дать возможность проявить лидерские качества, стать настоящими героями уже в мирной жизни, вести за собой и вдохновлять других.

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