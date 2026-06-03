Строители челябинского метротрама начали копать котлован на улице Каслинской

Стройплощадка метротрамвая на улице Каслинской. Фото: ГК «Моспроект-3».

В Челябинске дан старт строительству третьего стартового котлована, необходимого для прокладки тоннелей первой линии метротрамвая «Север-Юг». Как сообщили в компании «Моспроект-3», разработавшей документацию, длина нового котлована составит 69,5 метра при ширине от 13,6 до 22,6 метров и глубине от 8,6 до 12,2 метров.

Стартовый котлован необходим для монтажа двух тоннелепроходческих комплексов, которыми будет вестись проходка подземных тоннелей от станции «Улица Каслинская» в сторону станции «Торговый центр». Для обеспечения безопасности ограждающие конструкции выполнят методом «стена в грунте» из монолитных железобетонных свай диаметром 800 мм (глубиной до 15,7 м) с трехпоясной распорной системой. Железобетонный лоток станет основанием для будущего тоннельно-рампового участка.

Ранее экспертиза одобрила проект подготовительных работ, включающий переустройство более 650 метров трамвайных путей и контактной сети, перекладку свыше 500 метров сетей электроснабжения и наружного освещения, а также организацию дорожного движения и восстановление благоустройства территории.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.