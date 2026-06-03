В Челябинской области 4 июня пройдут ливни с крупным градом

В Челябинской области снова загрохочут грозы Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области на 4 июня объявили штормовое предупреждение. Как сообщают в региональном Гидрометцентре, в регионе пройдут очень сильные дожди, сильные ливни, грозы и град, причем град местами будет крупным. Во время грозы ветер может усилиться до 20 метров в секунду.

В ночь на четверг температура воздуха снизится до +8, +13 градусов, а днем 4 июня будет +12, 22.

Напомним, во время бури, обрушившейся на Челябинск на прошлой неделе, в городском зоопарке самка кенгуру так испугалась, что выронила детеныша из сумки. Кенгуренка пришлось отогревать и кормить из бутылочки ветеринарам.

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