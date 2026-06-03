800 детей из Челябинской области побывали в Зазеркалье, сыграли в крокет и ушли с подарками

Бой сказочными подушками.

В канун Дня защиты детей, 30 мая, в селе Кунашак и поселке Ишалино Челябинской области прошли масштабные праздники «Черкизово в Зазеркалье». Более 800 ребят и их родителей окунулись в мир знаменитой сказки.

Карточные стражи помогали ребятам пройти все испытания.

Шляпник приглашал гостей на сказочное чаепитие, Труляля и Траляля с помощью умной колонки проверяли музыкальный слух, а с Червонной Королевой дети сыграли в королевский крокет. Белая Королева раскрывала тайны своего подземелья, где все происходит наоборот, а стражники карт стали проводниками в Зазеркалье.

Чеширский Кот оказался любимцем ребят.

В мастерской Алисы ребята декорировали броши и занимались творчеством. Главная новинка этого года — фотобудка с искусственным интеллектом, чтобы ребята могли ог перевоплотиться в любого героя сказки и забрать на память фотокарточку.

Червонная королева.

Для гостей приготовили угощения и напитки. Даже самые маленькие рисовали и играли в активные игры. Никто не ушел с пустыми руками — все дети получили памятный подарок.

— Каждый год хожу к вам на праздник, мне очень нравится. И даже сегодня пришла заранее, чтобы успеть поучаствовать во всем! — поделилась впечатлениями юная участница Яна.

Самые маленькие гости праздника.

Группа «Черкизово» уже четвертый год проводит такие детские праздники в Челябинской области, подтверждая статус социально ответственного бизнеса. Местные власти выражают благодарность.

— Компания «Черкизово» продемонстрировала свою активную позицию в социальной ответственности и поддержке детских инициатив. Благодарим коллег за заботу о детях! — отметила начальник Ишалинского территориального отдела Елена Слукинова.