Нефть лечит псориаз? Ученые получили обнадеживающие результаты нового препарата

У добровольцев, участвовавших в исследовании, уменьшилась краснота кожи, уходили сухость и чувство стянутости. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ханты-Мансийском и Сургутском кожно-венерологических диспансерах приступили к клиническим испытаниям нового препарата. Бальзам создали ученые Научно-аналитического центра рационального недропользования имени В. И. Шпильмана, а к исследованиям также подключился Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии.

Как сообщает ugra-news.ru, разработка представляет собой водонефтяную эмульсию на основе югорской нефти, по свойствам близкую к знаменитой нафталановой нефти Азербайджана. Такие средства давно известны дерматологам противовоспалительным и смягчающим действием. Теперь ученые оценивают, насколько эффективен и безопасен препарат при хронических кожных заболеваниях – псориазе, атопическом и себорейном дерматитах.

Первый этап испытаний уже завершен. Как сообщил в соцсетях глава департамента здравоохранения Югры Роман Паськов, у добровольцев, участвовавших в исследовании, уменьшалась краснота кожи, уходили сухость и чувство стянутости. При этом врачи не зафиксировали ни побочных реакций, ни обострений.

Особую ценность проекту придает то, что он полностью реализуется силами югорских медицинских и научных организаций. По словам Паськова, в перспективе это может дать старт новым региональным разработкам и внедрению современных методов терапии в повседневную практику врачей.

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