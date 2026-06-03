Текслер анонсировал строительство маслоэкстракционного завода в Увельском районе

Губернатор назвал проект масложирового завода стратегическим для агропромышленного комплекса. Фото: пресс-служба губернатора.

На Петербургском международном экономическом форуме Челябинская область заручилась поддержкой крупного агропроекта. Губернатор Алексей Текслер и учредитель ООО «Сигма» Марина Махрова подписали соглашение о строительстве в Увельском муниципальном округе элеватора и маслоэкстракционного завода. Инвестор готов вложить в развитие 15 миллиардов рублей.

Элеватор начнут возводить уже в этом году. Объект планируют сдать через два года — в 2028-м. Строительство маслоэкстракционного завода запланировано с 2029 по 2033 год. Когда предприятие заработает на полную мощность, оно сможет перерабатывать 1 200 тонн семян подсолнечника и рапса в сутки. В год это почти 411 тысяч тонн масличных культур. На заводе создадут 400 рабочих мест.

— Это стратегический проект для АПК Челябинской области, — отметил Алексей Текслер. — Он позволит не только нарастить объемы переработки масличных культур внутри региона, но и существенно увеличить экспортный потенциал.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.