Град, грозы и шквалистый ветер: синоптики рассказали, когда регион накроет непогода

Фото: Егор ИВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

По данным регионального гидрометцентра, в четверг, 4 июня на территории Челябинской области ожидается резкое ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют облачную погоду с дождями, местами сильными и очень сильными ливнями.

В отдельных районах возможны грозы, крупный град, а в горах — туманы. Ветер северо-восточный и восточный, его скорость составит 5–10 метров в секунду, при грозе порывы могут усиливаться до 16 метров в секунду, местами ожидается шквалистое усиление до 20 метров в секунду.

Температура воздуха в дневные часы по области составит от +17 до +22 градусов. В Челябинске, по прогнозу синоптиков, днем воздух прогреется до +18…+20 градусов. В городе также будет облачно, пройдут дожди, возможны грозы. Ветер северо-восточный и восточный — 5–10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.

Специалисты РСЧС просят жителей региона быть осторожными. Во время грозы не стоять под деревьями и рядом с шаткими конструкциями, не купаться и не находиться у воды. Телефоны экстренных служб: 101 и 112.

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