Одиннадцатиклассники сегодня сдают первый обязательный экзамен по русскому языку

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области сегодня, 4 июня, пройдет сдача ЕГЭ по русскому языку. Это один из двух обязательных экзаменов. Свои знания больше 14 тысяч выпускников проверят в 94 пунктах по всему региону. Ранее школьники уже сдали ЕГЭ по литературе, химии и истории.

Второй обязательный экзамен — математику — им предстоит написать уже на следующей неделе — 8 июня. Свои результаты по русскому языку участники узнают не позднее 23 июня. Всего на сдачу единого госэкзамена в регионе зарегистрировались более 15 тысяч одиннадцатиклассников.

Ранее КП-Челябинск писала о том, что за порядком на экзаменах присматривают более 2,5 тысячи умных камер видеонаблюдения. Оборудование фиксирует не только ход испытаний, но и процессы печати, сканирования и упаковки бланков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.