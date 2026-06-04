Оставить без изменений: завод в Кыштыме не смог отменить свое банкротство в суде

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в Челябинске отклонил жалобу «Кыштымского машиностроительного объединения» (КМО) на решение о признании предприятия банкротом. Судебный акт уже принят, определение арбитража оставлено без изменений, а апелляция завода — без удовлетворения.

Напомним, первый иск подала компания «Асто Консалтинг», которая требовала с завода 121,5 млн рублей. Позже к процессу подключились и другие кредиторы: банки, налоговая, несколько организаций. В итоге суд признал требования обоснованными и ввел на предприятии внешнее наблюдение — первую стадию банкротства.

«Кыштымское машиностроительное объединение» было основано в XVIII веке промышленником Никитой Демидовым. Изначально завод производил железо для Каслинского производства, а в XX веке переориентировался на выпуск горно-шахтного, обогатительного и конвейерного оборудования.

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