Челябинскую телебашню начнут красить 8 июня — работы продлятся до начала июля

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

С 8 июня в Челябинске стартует покраска главной телебашни региона на улице Орджоникидзе. Работы продлятся около месяца — до начала июля. Об этом сообщили в пресс-службе ОРТПЦ РТРС.

Обновление покрытия необходимо для защиты металлоконструкций от коррозии. Специалисты используют лакокрасочные составы, которые наносятся в несколько слоев.

— Периодическое обновление покрытия — это главный щит металлоконструкций от разрушительной коррозии, — пояснил директор челябинского филиала Герман Фукалов.

Во время работ разлет краски может выходить за пределы огороженной зоны, поэтому жителей просят соблюдать дистанцию: не оставлять машины и вещи в радиусе 150 метров от башни, а также закрыть окна в ближайших домах. Возможны кратковременные паузы в трансляции цифрового телевидения.

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