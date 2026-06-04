ВТБ и компания «АПРИ» продолжат развитие всесезонного курорта «Фанпарк» в Челябинской области.

Фото: пресс—служба ВТБ

ВТБ продолжит финансирование проекта всесезонного мультиформатного курорта «Фанпарк» в Челябинской области. Соглашение об этом на ПМЭФ-2026 подписали член правления ВТБ Руслан Еременко и председатель совета директоров ГК «АПРИ» Алексей Овакимян.

Стороны договорились продолжить сотрудничество в рамках проекта по строительству гостиничного комплекса, жилых апартаментов и ряда объектов коммерческой недвижимости.

— Сфера внутреннего туризма активно развивается в последние годы, в том числе благодаря значительной поддержке со стороны государства. Банк традиционно содействует реализации масштабных инфраструктурных проектов, направленных на создание качественных туристических и рекреационных объектов. Без современной инфраструктуры дальнейший рост отрасли будет затруднен. ВТБ готов поддерживать предпринимателей и инвесторов в реализации комплексных туристических объектов, таких как Фанпарк, — заявил Руслан Еременко.

Фото: пресс—служба ВТБ

— Фанпарк — это не просто туристический объект, а новый формат комплексного развития территории, который объединяет рекреационную, жилую и коммерческую инфраструктуру. Для нас важно создавать проекты, формирующие новую точку притяжения для региона и повышающие качество городской среды. Поддержка ВТБ позволяет нам реализовывать этот масштабный проект федерального уровня, — отметил Алексей Овакимян.