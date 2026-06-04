Оказалась хитрее: жительница Троицка обманула телефонных мошенников

Курьера вовлекло в криминал неудачное онлайн-знакомство Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Троицке челябинской области полицейские поймали 18-летнего курьера мошенников. Житель подмосковного города Пушкино пытался забрать деньги у 52-летней матери погибшего участника СВО.

Аферисты звонили женщине несколько дней подряд. Уверяли, что хотят обсудить посмертное награждение ее сына, потом запугивали взломом личного кабинета на «Госуслугах», обвиняли в сотрудничестве с террористами и требовали сдать деньги для декларирования.

Но мошенники не знали, что им попался крепкий орешек. Женщина догадалась об обмане и обратилась в полицию, а дальше только делала вид, что верит россказням аферистов.

Когда обманщики прислали к троичанке за 2 млн рублей курьера, молодого человека уже поджидали полицейские.

Оказалось, что курьер и сам был жертвой аферистов.

— На допросе задержанный, нигде не работающий молодой человек со средним образованием, пояснил, что познакомился на сайте знакомств с девушкой, перешел по ссылке, после чего с ним связался якобы сотрудник правоохранительных органов и заявил об утечке данных в недружественное государство, — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области. — Испугавшись уголовной ответственности, он согласился на предложение виртуальной знакомой о работе курьером.

По заданию мошенников юноша побывал не только в Троицке, но также в Челябинске и Уфе. Он забрал у обманутых россиян более 6 млн рублей. При этом перелеты между городами, проживание и питание ему оплачивали кураторы.

Теперь в отношении молодого человека возбудили уголовное дело о мошенничестве.

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