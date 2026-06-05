Статус отца не отразился в деле: прокуратура добилась перевода ребенка участника СВО на бюджет

Еще в феврале 2025 года родители передали в институт документы, подтверждающие статус отца как участника СВО Фото: Анастасия ОСИПОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура ЗАТО город Снежинск помогла семье участника специальной военной операции разобраться с платным обучением. Отец обратился с жалобой, чтобы его несовершеннолетний ребенок мог учиться бесплатно, как это положено по закону. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Выяснилось, что подросток учился в Снежинском физико-техническом институте по программе среднего профессионального образования на платной основе. При этом еще в феврале 2025 года родители передали в институт документы, подтверждающие статус отца как участника СВО. Эти бумаги давали студенту право на льготы.

Однако в институте документы к личному делу учащегося не приобщили. Из-за отсутствия в деле сведений о льготном статусе не удалось решить вопрос о переводе подростка с одной специальности на другую с возможностью обучения за счет бюджета.

После проверки прокурор города внес руководителю образовательной организации представление об устранении нарушений. В институте приняли меры: теперь семье предоставят возможность обучаться за счет бюджетных ассигнований при наличии свободных бюджетных мест либо со 100% компенсацией затрат на обучение за счет самого учреждения на весь оставшийся срок программы.

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