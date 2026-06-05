Призывы к террору на могилах бойцов СВО: житель Челябинской области осужден за госизмену

Листовки были расклеены в местах захоронения военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге признал виновным жителя Челябинской области 2003 года рождения. Он осужден за государственную измену, участие в деятельности террористической организации и публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УФСБ установили, что подсудимый являлся сторонником террористического украинского военизированного объединения. В январе 2024 года, действуя по заданию куратора и в целях помощи спецслужбам Украины в деятельности против безопасности России, он разместил на территории региона печатные материалы. В них содержались публичные призывы к оправданию и осуществлению террористической деятельности. Листовки были расклеены в местах захоронения военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции.

Следственное подразделение УФСБ возбудило и расследовало уголовные дела по статьям 275 УК РФ (государственная измена), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) и ч. 1 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности). Суд вынес обвинительный приговор.

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