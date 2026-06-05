Алексей Текслер о возвращении Кузнецова в «Трактор»: Женя – легенда

Евгений Кузнецов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что «не будет загадывать» по поводу возможного возвращения в «Трактор» Евгения Кузнецова. Слова главы региона приводит «РИА Новости».

— Женя - не просто воспитанник, Женя - легенда «Трактора», легенда Челябинска. Мы к нему именно так относимся, — заявил Алексей Текслер.

Губернатор также напомним, что однажды нападающему уже предлагали вернуться в челябинскую команду, но тот предпочел «Трактору» СКА.

Напомним, в 2024 году Евгений Кузнецов отказался возвращаться в «Трактор», объяснив, что не смог бы жить в Челябинске.

— Для меня это очень тяжело, все это знают. Никакого личного пространства. Челябинск – это мой дом, но надеюсь, что время еще придет, — говорил тогда хоккеист.

Месяц назад стало известно, что 34-летний форвард покидает уфимский «Салават Юлаев».

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