Хвостатым детям здесь не место: в Миассе изловили лисенка, поселившегося на территории детсада

Лисенка выпустили в лес Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Миассе охотинспектору удалось поймать одного из лисят, поселившихся на территории детского сада №30. Рыжее семейство несколько дней назад заметили горожане – и заволновались из-за такого тесного соседства с дикими животными.

Лисенка в клетке перевезли в лес с противоположной стороны города, а там выпустили. Зверек мгновенно сообразил, что делать, и стрелой бросился в чащу.

В Миассе охотинспектор поймал лисенка, который жил на территории детсада

— Лисы не испытывают панического страха перед людьми. Они веками селились поблизости от человека, чтобы таскать домашнюю птицу и кормиться пищевыми отходами, — прокомментировал эксперт регионального министерства экологии Андрей Питовин.

Южноуральцам, которые не хотят видеть диких животных на своих участках, в минэкологии дали два совета. Во-первых, нужно установить по периметру плотный забор. А во-вторых, рядом с участком нельзя подкармливать животных и сваливать пищевые отходы.

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