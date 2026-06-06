Трое южноуральцев вернулись с СВО из плена через Белоруссию

Фото: Министерство обороны РФ

В ходе обменных мероприятий 185 российских военнослужащих вернулись из плена. Посредником выступила Республика Беларусь: сейчас все возвращающиеся находятся там, им оказывается необходимая поддержка, сообщает уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Среди вернувшихся пленных — трое жителей Челябинской области, чьи родные обратились к региональному уполномоченному Юлии Сударенко. Один из них, житель Аргаяшского района, провел в плену 2,5 года, связь с семьей ему помогал держать Международный Красный Крест. Второй - из Сосновского района, его супруга обращалась к омбудсмену по вопросам лечения и выплат за ранения, а спустя полгода увидела видеозапись мужа из плена. Третий южноуралец, возвращающийся домой - сам сын участника СВО.

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