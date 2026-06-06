На рассвете можно будет увидеть редкий звездопад: как наблюдать за Дневными Ариетидами

Фото: Вадим АРХИПОВ. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 7 июня, жители Челябинской области получат возможность стать свидетелями пика одного из самых интенсивных метеорных потоков первой половины лета — Дневных Ариетид. По прогнозам астрономов, за один час на небе можно будет насчитать до 60 «падающих звезд».

Несмотря на название, наблюдать за этим астрономическим явлением лучше всего не в светлое время суток, а за час до рассвета — то есть, около 3:00. Именно в предутренние часы, когда небо ещё темное, но уже близко к восходу солнца, Дневные Ариетиды видны наиболее отчетливо. Днем же их активность практически не различима для человеческого глаза.

Для того чтобы насладиться небесным шоу, жителям южноуральцам не понадобится специальное оборудование. Главным условием для успешного наблюдения являются ясная погода и выбор правильного места. Рекомендуется уехать подальше от крупных населенных пунктов, которые создают световое загрязнение и мешают видеть слабые метеоры. Идеальным вариантом станут открытые пространства: поля, степи или берега озер на востоке области. Смотреть следует в восточную сторону, где находится созвездие Овна.

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