772 свадьбы за день: влюбленные хотят установить рекорд на Южном Урале в красивую дату – 26 июня

Сотни пар выбирают красивую дату для росписи. Фото: "КП" Архив.

Новый рекорд любви хотят установить в Челябинской области будущие молодожены. На красивую дату, 26.06.2026, подали уже 772 заявления на регистрацию брака.

– Это первый случай в истории регистрации браков на Южном Урале, когда на будний день подано столь значительное количество заявлений, – рассказали в Госкомитете по делам ЗАГС Челябинской области.

Красивую дату выбрали не только из-за повторяющихся цифр, которые легко запомнить. Повторяющиеся комбинации цифр считаются символом единства и гармонии в браке. В нумерологии 2 символизирует партнерство и баланс, а 6 – семью, дом и ответственность. Поэтому их сочетание – это идеальный союз.

В честь такого ажиотажа органы ЗАГС области организовали дополнительные площадки для торжественной регистрации брака. Незабываемо расписаться можно на Аркаиме и в Пушкинском зале библиотеки имени Пушкина.

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