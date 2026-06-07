«Постоянно слышу жалобы на бродячих собак»: в Челябинске на политика напала свора диких псов

Иногда бездомные собаки выбирают для жизни дворы жилых домов. Фото: Алексей ФОКИН.

Бездомные собаки набросили на победителя челябинских праймериз в Госдуму Алексея Денисенко. Об этом политик сообщил в социальных сетях, добавив фотографии с израненными руками и ногой.

– Я постоянно слышу жалобы на стаи бродячих собак. Людей кусают, родители боятся отпускать детей во двор. Сегодня эта проблема коснулась меня лично. Я гулял со своими собаками, и на нас напала дикая свора. В результате – укусы, несколько швов, – написал Алексей Денисенко в своих социальных сетях.

Политик сокрушается, что из-за этого не попал на празднование Дня города Кыштыма.

Не обошлось и без упрека действующим депутатам. Он уверен, что закон об ответственном обращении с животными нужно менять.

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