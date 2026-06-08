Фотографы-живодеры вновь предлагают челябинцам сделать снимки с совами

Общение с совой может быть опасно для здоровья Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Челябинцы вновь заметили в парке имени Гагарина фотографов-живодеров, которые предлагают в качестве реквизита для съемки живых сов.

Зоозащитники несколько лет боролись с эксплуатацией птиц, которые из-за участия в фотосессиях страдают и слепнут. С начала весны в городе официально введен запрет на использование животных в качестве фотореквизита. Но бессердечные владельцы птиц его не соблюдают.

— Многие люди понимают, что это издевательство, — прокомментировал ветеринар и зоозащитник Карен Даллакян. — Ночные хищники, которые днем должны сидеть, закрывая глаза, отдыхать, а активность у них проявляется только в ночное время суток, - они с утра до вечера на руках у этих деятелей зарабатывают деньги. Мы рискуем здоровьем, особенно наших детей. Многие подходят, они этих сов сажают на этих детей. А птица – она неизвестного происхождения, нет никаких сопроводительных ветеринарных документов. Каникулы закончатся больничной койкой, если, не дай бог, будет орнитоз.

В региональном отделении «Народного фронта» обратились в мэрию и полицию с просьбой навести порядок и призвать к ответу нарушителей.

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