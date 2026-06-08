В Челябинске 245 домов остаются без горячей воды после первого этапа опрессовок

Первый этап опрессовок по графику продолжался с 19 мая по 2 июня Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске 245 домов остаются без горячего водоснабжения после первого этапа опрессовок, который завершился 2 июня. 229 из этих домов находятся в Металлургическом районе.

Включить воду вовремя не позволили аварии. Как сообщили в мэрии, протечки должны устранить на этой неделе.

— В рамках первого этапа у нас было отключено более 1200 многоквартирных домов, порядка 200 учреждений социального назначения, — прокомментировал мэр Алексей Лошкин. — На сегодняшний момент у нас 229 домов, которые не обеспечены горячим водоснабжением. Приоритетно это зона Металлургического района. Мы начинаем ремонт теплотрассы, то есть, опрессовка выявила значительную дефектовку теплотрассы как раз в районе улицы 50 лет ВЛКСМ. И сейчас компания «УСТЭК» запланировала капитальный ремонт данной теплотрассы. Они его будут осуществлять в течение летнего периода. Параллельно с этим сейчас прокладывается временный теплопровод, который будет как раз обеспечивать подачу горячей воды для жителей этих домов. Поэтому надеюсь, что в ближайшее время жители будут с водой. Ну а по завершению ремонта теплотрассы уже подключим этот трубопровод в постоянную систему.

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