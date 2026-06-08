Мэр Лошкин объяснил, когда можно выключать кондиционеры в челябинских автобусах

Без кондиционера разрешено ездить, если на улице прохладней +20 Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Челябинские перевозчики обязаны поддерживать комфортный микроклимат в общественном транспорте. В мэрии для этого рассылают указания, когда приходит пора включить или выключить кондиционеры.

— Когда температура повышается, понятно, что обязанность - иметь рабочую систему кондиционирования, — пояснил глава города Алексей Лошкин. — Ну а когда происходит некое похолодание, температура опускается ниже +20, то включенный кондиционер на режиме охлаждения несет в себе обратную реакцию, и просто наши жители начинают мерзнуть. Нужно подходить разумно. Температура повысилась - включил кондиционер, понизилась – выключил, там достаточно, я думаю, и форточек открытых.

В Челябинске на этой неделе проведут большую проверку автобусов. Но изучать планируют не работу кондиционеров, а все, что связано с безопасностью, в том числе исправность фар и тормозов.

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