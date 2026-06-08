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НовостиПроисшествия8 июня 2026 8:09

В Челябинской области пенсионерка пострадала при пожаре

Серьезный пожар потушили в Троицке
Елена КОЛЧИНА
Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

В Троицке Челябинской области случился пожар. Загорелся жилой дом в поселке Южном.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, при пожаре пострадала 74-летняя женщина. Она сильно надышалась дымом. пенсионерку госпитализировали.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Тушить пламя на четырех спецмашинах приехали 16 человек. С огнем удалось справиться.

По предварительным данным, причиной происшествия было неправильное использование электрооборудования.

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