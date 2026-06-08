В Челябинской области пенсионерка пострадала при пожаре

В Троицке Челябинской области случился пожар. Загорелся жилой дом в поселке Южном.
Как рассказали в региональном ГУ МЧС, при пожаре пострадала 74-летняя женщина. Она сильно надышалась дымом. пенсионерку госпитализировали.
Тушить пламя на четырех спецмашинах приехали 16 человек. С огнем удалось справиться.
По предварительным данным, причиной происшествия было неправильное использование электрооборудования.
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