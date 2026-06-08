Чтобы легче дышалось: в Челябинске объявили тендер на замену вентиляции в драмтеатре

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В Челябинском театре драмы имени Наума Орлова снова будет ремонт. На этот раз в служебной части здания полностью поменяют систему вентиляции. Областной центр закупок уже ищет подрядчика, который займется этой работой. Начальная цена контракта — 248 миллионов рублей. Деньги выделили из бюджета по программе модернизации театров.

Заявки от строительных компаний принимают до утра 11 июня 2026 года. Победителя назовут 16 июня. Требования к подрядчику серьезные: нужна лицензия на работу с памятниками архитектуры, опыт на похожих объектах и гарантия, что половину работы отдадут малым фирмам. Чтобы участвовать в торгах, нужно внести залог почти 2,5 миллиона рублей, а победитель должен будет оставить обеспечение в 24,7 миллиона.

По данным Pchela.news ремонт растянется на два года. Сначала сделают проект — к 24 января 2027 года. Потом заменят вентиляцию, закончить все планируется до конца декабря 2027 года. Гарантия на новую систему — пять лет. Если что-то сломается, подрядчик починит за свой счет. Напомним, театр только осенью 2024 года открылся после большого ремонта, а потом в фойе провис потолок — этим занималась прокуратура.

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