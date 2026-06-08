Ждем «Спартак», «Локомотив» и «Зенит»: стадион «Центральный» будут готовить к Премьер-лиге

Сегодня, без учета закрытой северной трибуны, стадион принимает 7,5 тыс. болельщиков Фото: Егор ИВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Стадион «Центральный» будут готовить к возможному выходу ФК «Челябинск» в Российскую Премьер-лигу. Сейчас команда выступает в Первой лиге и завершила сезон на десятом месте, однако амбиции руководства и властей – повышение в классе.

Главное препятствие для получения лицензии РФС – инфраструктура. Арена должна вмещать не менее 10 тыс. зрителей. Сегодня, без учета закрытой северной трибуны, стадион принимает 7,5 тыс. болельщиков. После ремонта навеса и усиления несущих конструкций северной трибуны вместимость увеличится до 10,5 тыс. мест. Именно там планируется размещать гостевых фанатов. Периметр стадиона также оборудуют камерами, турникетами и считывателями Fan ID.

Как рассказал ЕАН министр физической культуры и спорта Челябинской области Владимир Иванов, проектные работы идут с опережением графика. Точные сроки и стоимость реконструкции назовут после государственной экспертизы. Проект будет на личном контроле губернатора Алексея Текслера. При этом вариант переезда на чужую арену исключен.

– Это невозможно. Смысл нам играть, допустим, в Екатеринбурге, когда все болельщики здесь? Мы должны играть на нашем стадионе, – подчеркнул Владимир Иванов.

Обсуждая возможный ажиотаж вокруг матчей с топ-клубами, министр заметил, что проблему с парковками поможет решить стоянка на улице Труда у МФЦ, а также альтернативный транспорт.

– Если к нам когда-то приедут «Спартак», «Локомотив» или «Зенит», это будет настоящий праздник для жителей. Все реально, мы будем к этому стремиться, – заявил Владимир Иванов.

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