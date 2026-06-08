Нырнул в озеро и исчез: спасатели завершили поиски утонувшего три дня назад мужчины

Мужчину искали три дня. Фото: пресс-служба ГУ МЧС Челябинской области.

Отдых на природе закончился трагедией для 50-летнего мужчины. Еще в субботу он нырнул в озеро Большие Касли и ушел под воду. Другие отдыхающие сразу позвонили на номер 101 и рассказали об этом. На место сразу приехали спасатели, но найти утонувшего смогли не сразу. Поиски закончились только через три дня.

Тело нашли на глубине двух метров в 230 метрах от берега. Спасатели достали его и передали полицейским. В поисках участвовали сотрудники МЧС и полиции, волонтеры и специалисты поисково-спасательной службы.

– Чтобы отдых не закончился бедой, соблюдайте элементарные правила безопасности. Не купайтесь в необорудованных местах. Не оставляйте детей без присмотра. Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения, – напомнили в пресс-службе ГУ МЧС Челябинской области.

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