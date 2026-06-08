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НовостиПроисшествия8 июня 2026 14:05

Автобус №8 сбил пьяного мужчину на пешеходном переходе в Челябинске

Водитель автобуса сбил пешехода, который переходил дорогу
Дарья МАРКОВА
Мужчину сбили на пешеходном переходе на пересечении улиц Кирова и Калинина.

Мужчину сбили на пешеходном переходе на пересечении улиц Кирова и Калинина.

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

Водитель автобуса №8 сбил пьяного пешехода в Челябинске. Все произошло днем понедельника, 8 июня, на пересечении улиц Кирова и Калинина.

Как сообщили в Госавтоинспекции города, пьяный 37-летний мужчина шел по пешеходному переходу на красный сигнал светофора, когда на него наехал автобус. Пешеход отделался легкими травмами.

Что именно произошло и кто нарушил правила дорожного движения, предстоит выяснить сотрудникам ГАИ.

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