Автобус №8 сбил пьяного мужчину на пешеходном переходе в Челябинске

Фото: Дарья МАКСИМОВА.
Водитель автобуса №8 сбил пьяного пешехода в Челябинске. Все произошло днем понедельника, 8 июня, на пересечении улиц Кирова и Калинина.
Как сообщили в Госавтоинспекции города, пьяный 37-летний мужчина шел по пешеходному переходу на красный сигнал светофора, когда на него наехал автобус. Пешеход отделался легкими травмами.
Что именно произошло и кто нарушил правила дорожного движения, предстоит выяснить сотрудникам ГАИ.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.
Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.
При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.