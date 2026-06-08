«Парень улетел вперед, но шевелится»: мотоцикл и «камри» столкнулись в час пик в Челябинске

Авария произошла в час пик. Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП".

Страшная авария произошла вечером в Челябинске. Toyota Camry и мотоцикл Yamaha столкнулись на улице Братьев Кашириных в 18:07. Прохожие были в ужасе от развернувшейся перед ними картины:

– Мотоцикл и машина стояли в одной стороне. А парень улетел вперед, но шевелится. Рядом сразу собралась толпа. Пока скорая не приехали, прохожие пытались помочь сами пострадавшему, – рассказал читатель КП-Челябинск.

В Госавтоинспекции сообщили, что за рулем автомобиля был 21-летний парень, а мотоциклом управлял 34-летний мужчина. Насколько сильно он пострадал, пока неизвестно – сейчас его обследуют в больнице.

– Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, – рассказали в пресс-службе ГАИ Челябинска.

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