В челябинском аэропорту 9 июня задерживается рейс в Анталью

Рейс на курорт отложен на четыре часа и двадцать минут Фото: Ольга ДЕРЯБИНА. Перейти в Фотобанк КП

В расписании челябинских туристов, которые собрались на отдых в Турцию, 9 июня возникла заминка. Путешественники никак не могут вылететь в Анталью.

По расписанию, авиарейс из челябинского аэропорта должен был отправиться в 5:40. Но его отложили до 10:00.

Причина такой задержки – позднее прибытие самолета. Airbus A321 из Антальи ждали в Челябинске еще в 23:45 8 июня. Но он совершил посадку только в 4:35 9 июня.

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