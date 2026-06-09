В Челябинской области «Макфа» согласилась ограничить цены на пшено

Производители продуктов могут заключать соглашения о ценах с региональными властями, алгоритм таких соглашений утвержден постановлением правительства России Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Компания «Макфа» согласилась ограничить рост цен на пшено в Челябинской области, а вдобавок пообещала, что перебоев с поставками крупы не будет. Об этом сообщили в челябинском УФАС.

— АО «Макфа» сообщило в министерство сельского хозяйства Челябинской области о готовности добровольно ограничить отпускную цену на пшенную крупу для поддержки граждан, — заявили в региональном управлении Антимонопольной службы.

Ранее в регионе подписали соглашения с шестью производителями и девятью торговыми сетями об ограничении цен на гречку, яйца, овощи из так называемого борщового набора и тушки цыплят-бройлеров.

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