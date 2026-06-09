В Увельском районе Россельхознадзор нашел сомнительные продукты на молокозаводе

В цехе обнаружили молоко и масло без обязательных документов Фото: Денис КОРАБЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Увельском районе Россельхознадзор проверил предприятие, которое производит молочную продукцию, и нашел нарушения.

Как рассказали в Уральском управлении ведомства, предприятие поставляет продукцию, в том числе, в социальные учреждения. Во время выездной проверки инспекторы в одном из холодильников в цехе нашли 45 килограммов сливочного масла неизвестного происхождения – на продукте не было обязательной маркировки. В другом холодильнике обнаружилось 20 литров молока без сопроводительных документов.

Производителя привлекли к административной ответственности за нарушение технических регламентов. Продавать сомнительную продукцию ему запретили.

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