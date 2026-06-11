Ребенок, выживший в Сахаре: фильм «Мальчик и лис» покажут в кинотеатре Челябинска

14 июня в кинотеатре «Синема Парк» в ТРК «Горки» стартует показ картины «Мальчик и лис» (12+). Режиссер — Жиль де Мэтр, который снял «Миа и белый лев» и «Элла и черный ягуар». На этот раз он рассказывает историю малыша, потерявшегося в пустыне и прожившего среди диких зверей целых десять лет.

Сюжет списан с реальных событий начала прошлого века. Двухлетний Хадара остался один в бескрайних песках Сахары. Годы шли: он научился добывать воду, находить еду, понимать животных. А когда вернулся к людям, пришлось заново учиться говорить, читать, считать. У Хадары появилась семья, но спустя время он вдруг принимает решение сбежать обратно в пустыню.

Сам режиссер узнал эту удивительную историю еще на съемках «Мии». Но по-настоящему загорелся ею после того, как прочел книгу Моники Зак. Картину снимали в Марокко, и в кадре снимались настоящие страусы и фенеки (это миниатюрные пустынные лисицы) — их потом отправили в центр спасения диких животных.

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