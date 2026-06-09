Прощание с челябинским политтехнологом Евгением Маклаковым состоится 10 июня

Евгению Маклакову было 57 лет Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Стало известно, когда состоится прощание с известным челябинским политтехнологом, GR-директором КП-Челябинск, ведущим радиопрограммы «Политическая среда» Евгением Маклаковым.

Траурная церемония пройдет в храме Александра Невского в селе Харино Красноармейского округа. Она начнется в 12:00 10 июня.

Напомним, Евгения Маклакова не стало в конце минувшей недели. Коллектив КП-Челябинск выражает соболезнования его родным и друзьям.

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