В Челябинской области за месяц утонули восемь человек

Погибли двое детей и шестеро взрослых Фото: Дарья МАКСИМОВА.

На водоемах Челябинской области с начала мая погибли уже восемь человек, в том числе двое детей. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

— Три трагических случая произошли во время купания в необорудованных местах, — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

Спасатели просят южноуральцев не купаться в неположенных местах, не рыбачить без спасательных жилетов, не оставлять без присмотра детей, в особенности, если те не умеют плавать, а кроме того, не злоупотреблять спиртным во время отдыха у воды.

Напомним, накануне вечером в Нязепетровске утонул девятилетний мальчик.

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