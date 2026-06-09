Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 июня 2026 11:30

В Челябинске пройдет «Ниагара фест»

Источник:kp.ru

20 июня площадка за торговым городом «Алмаз» примет «Ниагара фест» (0+). Мероприятие приурочено к юбилею регионального производителя питьевой воды и безалкогольных напитков - компании исполняется 25 лет.

Хедлайнером музыкальной части фестиваля выступит группа «ИНТОНАЦИЯ», которая исполнит свои главные хиты и любимые саундтреки из сериала «Молодежка».

Пространство фестиваля объединит главную сцену с непрерывной творческой программой и интерактивные зоны для разных возрастов, дегустации напитков, а также площадки от партнеров Челбаскет, Фиджитал-центр, Росмолодежь и детский центр «Лавр». Организаторы выстроили программу так, чтобы каждый гость нашел занятие по душе. Старт праздника в 12:00. Вход свободный.