В Челябинске пройдет «Ниагара фест»

20 июня площадка за торговым городом «Алмаз» примет «Ниагара фест» (0+). Мероприятие приурочено к юбилею регионального производителя питьевой воды и безалкогольных напитков - компании исполняется 25 лет.

Хедлайнером музыкальной части фестиваля выступит группа «ИНТОНАЦИЯ», которая исполнит свои главные хиты и любимые саундтреки из сериала «Молодежка».

Пространство фестиваля объединит главную сцену с непрерывной творческой программой и интерактивные зоны для разных возрастов, дегустации напитков, а также площадки от партнеров Челбаскет, Фиджитал-центр, Росмолодежь и детский центр «Лавр». Организаторы выстроили программу так, чтобы каждый гость нашел занятие по душе. Старт праздника в 12:00. Вход свободный.