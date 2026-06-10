Участники из семи городов России: в Челябинске 85-летие Танкограда отметили заводской Спартакиадой

Первое место в Спартакиаде у НПО «Электромашина», второе — у команды «Уралвагонзавода», третье — у Челябинского тракторного завода. Фото ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК»

Более 300 работников, семь городов России, полтора десятка заводских команд: Челябинск на два дня стал местом проведения внутрикорпоративной Спартакиады концерна «Уралвагонзавод» (входит в Госкорпорацию «Ростех).

Команды на челябинском стадионе «Локомотив» состязались в девяти видах спорта: настольном теннисе, футболе, гиревом спорте, волейболе, баскетболе, полосе препятствий «Уральский ниндзя», перетягивании каната, легкой атлетике и шахматах.

Генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов напомнил, что 77 лет назад в Нижнем Тагиле прошла первая спартакиада предприятия. И символично, что в год 85-летия легендарного Танкограда спортивный праздник принял Челябинск. Название Танкоград закрепилось за Челябинском в 1941 году, когда на ЧТЗ были эвакуированы мощности ленинградского Кировского завода (в Челябинске за годы войны было выпущено более 18 тысяч танков и свыше 48 тысяч танковых моторов). 6 октября в Челябинске отмечается День Героев Танкограда.

Первый заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк на открытии Спартакиады подчеркнул важность этого события для региона

— Это прекрасный спортивный праздник. Пусть это мероприятие станет не только спортивным событием, но и возможностью стать ближе друг к другу, почувствовать себя одной большой командой, которая вместе идет к победе во всех смыслах этого слова, — подчеркнул Иван Куцевляк.

В общекомандном зачете первое место завоевала команда челябинского НПО «Электромашина». Для предприятия это особенно символично: недавно заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вручил коллективу орден Почета. Теперь спортивное достижение добавилось к производственным заслугам.

Второе место у команды нижнетагильского «Уралвагонзавода», третье — у команды Челябинского тракторного завода.

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