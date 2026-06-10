«Звери воспринимают эту территорию и как свой дом тоже»: в Челябинске в детском центре поселилась лиса с детенышами

Фото: минэкологии Челябинской области

В Челябинске на территории Центра содействия семейному воспитанию имени Зинаиды Антоновой поселилось семейство лис.

Центр расположен на улице Захаренко и граничит с лесом. Лиса и лисята периодически заглядывают на веранды. Сотрудники видели животных несколько раз. Лисы играли на территории и вытаскивали объедки из мусора. Агрессии они не проявляли, но соседство с хищниками все равно тревожит челябинцев.

Как рассказали в региональном министерстве экологии, территорию осмотрел охотинспектор. Лисы ему не показались. В оставленные ловушки они не попались, поэтому ловушек решили установить побольше.

Эксперты минэкологии посоветовали детскому центру убрать проемы под верандами, чтобы дикие звери не могли туда залезть, а еще – не оставлять в свободном доступе пищевые отходы.

Это не первый подобный случай в нынешнем сезоне. Ранее лисиное семейство выбрало своим домом территорию детского сада в Миассе.

— Города стремительно расширяются, но звери на генетическом уровне помнят, что до начала застройки эти земли являлись их естественной средой обитания, и воспринимают территорию и как свой дом тоже, — объяснил замминистра экологии Челябинской области Иван Кинев.

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