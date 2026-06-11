Запастись терпением: челябинским выпускникам рассказали, что делать во время ожидания результатов ЕГЭ

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Пока одиннадцатиклассники завершают сдачу госэкзаменов, перед ними встает главный вопрос: что делать дальше? Журналисты «Курс дела» подготовили пошаговую инструкцию для выпускников 2026 года. В ней разобраны все сценарии — от ожидания баллов до действий при провале обязательных предметов.

Первое, что предстоит выпускникам, — набраться терпения. Официальные баллы публикуют не сразу: в среднем на проверку уходит от 10 до 14 дней после экзамена. Узнать свой результат можно на портале «Госуслуги» или на официальном портале ЕГЭ. Если выпускник не согласен с оценкой, он вправе подать апелляцию в течение двух рабочих дней после публикации результатов. Важно помнить, что при перепроверке баллы могут как вырасти, так и снизиться.

Выпускники текущего года могут пересдать один любой предмет этим летом — для этого выделены специальные дни в начале июля. Но есть важное правило: при пересдаче засчитывается только новый результат, даже если он оказался хуже прежнего. Если же провалены обязательные предметы (русский язык или математика), аттестат не выдадут. В таком случае предусмотрены пересдачи в резервные дни в июне или дополнительный период в сентябре.

Прием документов в вузы стартует 20 июня и завершается 25 июля. Подать документы можно одновременно в пять вузов, в каждом — максимум на пять направлений. Сделать это можно через «Госуслуги», лично или почтой. Конкурсные списки опубликуют 27 июля.

Если поступить не удалось или выпускник передумал идти в вуз, паниковать не стоит. Есть несколько альтернатив: колледж или техникум (прием без ЕГЭ по среднему баллу аттестата), платное отделение (прием до конца сентября), целевое обучение от работодателя, год на подготовку (результаты ЕГЭ действительны четыре года), а также армия или работа в связке с заочной формой обучения.

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