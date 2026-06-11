Поезда из Челябинска в Крым до конца сентября будут следовать по сокращенному маршруту

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

До конца сентября поезда «Таврия», которые идут из Челябинска в Севастополь, будут доезжать только до Керчи. Такое решение принял оперативный штаб Крыма. Изменения коснулись ночных рейсов с 10 июня. Дневные поезда продолжают ходить как обычно. Перевозчик сообщил, что пассажиры в Керчи смогут сесть на автобус и доехать до места, указанного в билете.

Поезд № 193/194 «Челябинск — Севастополь» отправляется из Челябинска в 1:35 ночи и прибывает в Керчь в 10:35. Обратно он едет в 8:25 и приезжает в Челябинск в 16:25. В билетах указано московское время. В компании просят заранее учесть эти изменения.

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