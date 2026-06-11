Прокуратура через суд добилась выплат для родственников погибшего под поездом челябинца

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Советский районный суд Челябинска обязал выплатить моральную компенсацию родственникам мужчины, которого насмерть сбил поезд. С иском обратилась Челябинская транспортная прокуратура.

– Суд удовлетворил требования транспортного прокурора, – сообщили в пресс-службе ведомства.

В пользу родных с АО РЖД взыскано 400 тысяч рублей. Напомним, трагедия произошла на перегоне между станциями Межозерная и Металлургическая Южно-Уральской железной дороги. Погибшему было 42 года.

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