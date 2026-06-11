Директор крупной фирмы в Челябинске два года уклонялся от уплаты налогов на 300 млн рублей

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Полицейские из отдела по борьбе с экономическими преступлениями раскрыли схему ухода от налогов в Челябинской области. Директор компании из топливно-энергетической сферы с 2019 по 2021 год переводил розничную торговлю на подконтрольных индивидуальных предпринимателей. Так он не платил НДС и налог с прибыли, занижал доходы или вообще не сдавал отчеты.

– В итоге организация уклонилась от уплаты налогов на сумму более 300 миллионов рублей, – сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Оперативники провели обыски, изъяли документы и допросили свидетелей. В полиции сообщили, что для покрытия ущерба недвижимость компании на 800 миллионов рублей арестована. Возбуждено уголовное дело. Документы для рассмотрения будут направлены в Ленинский районный суд Челябинска.

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