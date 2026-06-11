В Челябинске снова начнет работу вынужденно закрывшееся котокафе

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Челябинске возобновит работу закрывшееся минувшей весной котокафе. Как сообщает Pchela.news, заведение сменит адрес и наименование. Теперь оно будет называться «КотоФеи» и расположится на проспекте Победы, 315.
Выпить кофе и пообщаться с пушистыми сотрудниками кафе челябинцы смогут с 20 июня. Время работы котокафе – с 11:00 до 21:00.
Напомним, раньше кафе называлось «Котофей» и работало на улице Евтеева. Но у помещения сменился собственник, поэтому заведению пришлось закрыться.
Работникам кафе удалось найти новых хозяев для пяти из десяти кошек.
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