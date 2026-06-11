В Челябинске снова начнет работу вынужденно закрывшееся котокафе

Котики теперь будут мурлыкать на Северо-западе Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске возобновит работу закрывшееся минувшей весной котокафе. Как сообщает Pchela.news, заведение сменит адрес и наименование. Теперь оно будет называться «КотоФеи» и расположится на проспекте Победы, 315.

Выпить кофе и пообщаться с пушистыми сотрудниками кафе челябинцы смогут с 20 июня. Время работы котокафе – с 11:00 до 21:00.

Напомним, раньше кафе называлось «Котофей» и работало на улице Евтеева. Но у помещения сменился собственник, поэтому заведению пришлось закрыться.

Работникам кафе удалось найти новых хозяев для пяти из десяти кошек.

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