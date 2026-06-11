Быстрое течение, поваленные деревья: детская туристическая группа застряла на реке в Челябинской области

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области спасатели пришли на выручку юным туристам, которые среди ночи застряли на сложном маршруте.

Группа из 13 детей и троих взрослых сопровождающих шла из нацпарка «Таганай» к озеру Тургояк. Собирались переправиться через реку Куштумга, но сделать это помешало быстрое течение. На помощь вызвали спасателей.

Сотрудники МЧС и региональной Поисково-спасательной службы устроили переправу с помощью альпинистского снаряжения. Однако течение было не единственной преградой. Дорогу размыло, ее преграждали поваленные деревья.

На подмогу вызвали вахтовый автобус. На нем туристов увезли в Миасс. Медицинская помощь никому из путешественников не потребовалась.

— Сами спасатели вернулись в отряд только под утро — рассказали в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

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